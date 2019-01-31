الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تتهم خادمتها بالسرقة والأدلة “غير كافية”

برأت النيابة العامة المصرية، خادمة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، من تهمة سرقة منزل الأخيرة، وحفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الفنانة التونسية عائشة عبد الجليل بن أحمد، وشهرتها عائشة بن أحمد، 35 عامًا قد تقدمت ببلاغ يفيد اكتشافها سرقة مشغولات ذهبية “3 سلاسل ذهبية”، وملابس خاصة بها، من داخل منزلها، واتهمت خادمتها وتدعى “ن.ش” 21 عامًا بارتكاب الواقعة.

وعلى أساس الشكوى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بطلب تحريات المباحث، والتي لم تتوصل لصحة الواقعة، ما دفع النيابة لإخلاء سبيل المتهمة لعدم كفاية الأدلة.

من جهته، قال سامي رزق محمد محامي المتهمة أمام النيابة، إن موكلته تركت الخدمة لدى الفنانة التونسية قبل 3 أشهر، وإنها ضغطت عليها للعودة للعمل لديها مرة أخرى، إلا أنها رفضت.

وفي سبيل ذلك -يقول المحامي- قدمت بطلة مسلسل “نسر الصعيد” للضغط على الخادمة، مؤكدًا للنيابة أن البلاغ كيدي وتلفيقي للضغط على المتهمة لكي تعاود الخدمة مرة أخرى، وأنه ليس هناك حالة من حالات التلبس، ولا يوجد أحراز.

وعلى صعيد آخر، تعاقدت بن أحمد خلال الأيام الماضية، على مسلسل “بيت راضي” للنجم مصطفى شعبان، لتجسد دور البطولة النسائية أمامه.

وتعد عائشة البطلة الأولى التي انضمت للعمل من ضمن الـ 3 بطلات بجانب شعبان في الأحداث، ويظهر الأخير بشخصية تاجر كبير يعمل في أحد الأسواق، ولم يتم تحديد التجارة التي يعمل بها، وتم تغيير اسم العمل إلى “أبو جبل”، لكن لم يستقر منتجوه على اختيار الاسم النهائي منهما حتى الآن.

يذكر أن عائشة بن أحمد ظهرت في موسم رمضان الماضي مع النجم محمد رمضان في مسلسل “نسر الصعيد”، وجسدت شخصية مهمة خلال الأحداث، كما شاركت في مسلسل “السهام المارقة”.