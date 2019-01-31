بمقطع فيديو.. كويتية تشكو تحرش حارس مصري بها وهذا ما كشفته الشرطة

زعمت فتاة كويتية أن حارس حديقة عامة، من الجنسية المصرية، تحرَّش بها بضع مرات خلال زيارتها الحديقة للمشي مع كلبتها، مؤكدة أنها ليست الوحيدة التي تعرَّضت للتحرش منه على حد قولها.

وقالت الفتاة، في مقطع فيديو، لم تظهر فيه بشخصها واكتفت بصوتها:”حارس حديقة الرميثية تحرش بي في أكثر من مناسبة ويشغل المرشات أول ما دشيت أنا وكلبتي أنا أمشيها هنا يوميًّا، وقط الباكيت هذا وبعدين قام يسبني وراح مكانه راح ينخش وحاولت اواجهها قام ينحاش، يعني أنا ما شفت ناس شذي”.

وأضافت: “أنا أدري أنه حتى لو رحت المخفر ما بيسوولنا شي لأنه مصري من الآلهة المصريين اللي عنا في الكويت، وراح انخش بعد ماسبني، ليش لأنه كذا مرة تحرش.. هذا ما وصلناله في الكويت”.

وجالت الفتاة في الحديثة في محاولة للبحث عن الحارس المزعوم الذي تقول إنه تحرش بها، واكتفت حين فشلت في ذلك بتصوير بعض الغرف والمرافق في الحديقة، مطالبة الحكومة بحمايتها من التحرش.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “رجال أمن حولي تجاوبوا مع المقطع وسارعوا إلى استدعاء الحارس وإخضاعه للتحقيق حيث نفى بشكل قاطع وأقسم على أن الادعاء غير صحيح، وهو ما ثبت لرجال الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني تأكيده أن “صاحبة المقطع لم تتقدم ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية”، لافتاً إلى أن “عدم التقدم ببلاغ رسمي دفع الداخلية إلى عدم توجيه اتهام إلى الحارس بشأن فحوى المقطع”.

في الإطار ذاته، أكدت المصادر الأمنية أن “الاستعلام الأمني عن حارس الحديقة كشف أنه مطلوب أمنيًّا لتنفيذ أحكام مدنية كونه مدينًا بمبلغ 500 دينار لإحدى شركات الاتصالات وتمت إحالة الحارس إلى الجهات المختصة”.