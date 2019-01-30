فتاة في الإمارات تتسبب بجريمة قتل

اتهمت النيابة العامة بدبي في دولة الإمارات، عاطلًا عن العمل (22 عامًا) بالقتل العمد، بعد طعنه أفريقيًا بسكين عدة مرات في أماكن متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، بسبب اصطدام دراجته الهوائية بفتاة كانت بصحبة المتهم، أثناء خروجهما من أحد النوادي الليلية، حيث أقرّ المتهم بجريمته، مبررًا أنه كان تحت تأثير الكحول.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن المتهم تبادل الاعتداء مع المجني عليه، بعدما تعمد الأخير صدم الفتاة أمام النادي الليلي، ثم فرّ هاربًا، بينما نقل المجني عليه إلى المستشفى، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم في أحد فنادق دبي.

وأقرّ المتهم بطعنه المجني عليه، مبينًا أنه اصطدم بفتاة كانت بصحبته أثناء خروجهما من نادٍ ليلي.

وأضاف أن المجني عليه أخرج سكينًا، بعدما تبادلا الاعتداء، وطعنه في راحة يده، لكنه تمكن من أخذ السكين منه وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة من جسده، وعندما تجمع المارة فرّ هاربًا، مؤكدًا أنه كان في حالة سكر لحظة الاعتداء.