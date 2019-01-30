ضبط 13 شابًا يمارسون الدعارة في حديقة عامة بسوريا

ضبطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة السورية، دمشق، مجموعة من الشباب يبلغ عددهم 13 شخصًا قاموا بممارسة أفعال غير أخلاقية في حديقة كبيرة وهم في حالة سكر شديد، وذلك أثناء تفتيش دوري على المتسولين.

وبحسب ما جاء في صحيفة “تشرين” المحلية، أن الوزارة سلمت الشباب إلى القضاء؛ نظرًا لأنه ليس من صلاحياتها معاقبتهم.

وذكرت الوزارة أن تلك الحدائق كانت تجمّعًا كبيرًا للمشردين، وبعد أن قامت الوزارة بإخلائها منهم، لجأ إليها أولئك الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للأخلاق.

وشددت فداء دقوري رئيسة فريق رصد حالات التشرد والتسول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أهمية دور محافظة دمشق في الحد من تلك المشاهد التي بدأت تظهر وبكثرة في الحدائق العامة.

وأكدت على ضرورة تكثيف المحافظة مراقبتها بشكل أكبر على الحدائق العامة؛ لما للدعارة من خطر على المجتمع كخطر التسول تمامًا.