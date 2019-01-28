مصر تفرج عن “سائحة الترامادول” بعفو رئاسي

أطلقت السلطات المصرية، سراح المتهمة البريطانية لورا بلامر الشهيرة بـ”سائحة الترامادول”، بعد 471 يومًا، قضتها خلف القضبان، منذ إلقاء القبض عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك بموجب عفو رئاسي يتزامن مع عيد الشرطة الـ67.

وأفرجت السلطات المصرية عن المتهمة بعد أن قضت ثلث مدة العقوبة، قبل أن يشملها قرار العفو الجمهوري رقم 52 لسنة 2019، الصادر قبل أيام.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عن عدد من المسجونين المحكوم عليهم، بعد قضائهم ثلث المدة؛ بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وبعد العفو تكون قد قضت المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ”سائحة ترامادول” مدة عام و3 أشهر و16 يومًا في السجن، بعد الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017، عاقبت محكمة جنايات البحر الأحمر، “سائحة الترامادول” بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ بتهمة حيازة مواد مخدرة محظور تداولها.

وكانت لورا بلومر، البالغة من العمر 33 عامًا، تجلب الترامادول معها إلى صديقها المصري الذي يعاني آلامًا في الظهر.

وتمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، من ضبط 380 قرص ترامادول مخدر داخل حقائب السائحة الإنجليزية لدى وصولها لمطار الغردقة الدولي.