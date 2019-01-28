عملية سطو كبيرة على محل مجوهرات في الكويت

تكثف الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، جهودها لضبط لصوص سرقوا أحد محلات مجمع شهير في منطقة الجهراء، حيث نجحوا بالاستيلاء على كمية كبيرة من الساعات الثمينة، وعدد من قطع المجوهرات.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، كشف صاحب المحل، وهو رجل أجنبي، أنه يحاول حصر قيم المسروقات، والمرجح أن لا تقل قيمتها عن ربع مليون دينار (825.000 دولار).

وقال صاحب المحل، إنه “تعرض للسرقة، بعد أن قام أحد بتحطيم أقفال الباب الرئيسي للمحل، وتبين سرقة 600 ساعة يد و330 قطعة مجوهرات ثمينة، تقدر قيمتها على الأقل بربع مليون دينار”.

وأضاف أن “المتهمين استخدموا حقائب يد في إخفاء المسروقات، بعد تنفيذ السرقة، فيما جمع رجال الشرطة الأدلة للوصول إلى اللصوص”.

ورجح مصدر أمني، أن يكون المتهمون قد راقبوا المحل المستهدف عدة أيام، حتى تمكنوا من تنفيذ عملية السطو الضخمة.