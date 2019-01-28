“بمنتهى البساطة”.. لص يسرق لوحة لفنان روسي شهير من معرض في موسكو (فيديو)

سرق رجل لوحة للفنان الروسي الشهير أرخيب كوينجي من معرض في موسكو أمس الأحد، بمنتهى البساطة ودون معاناة.

وأظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة كيف أخذ السارق اللوحة بعد أن انتزعها من الحائط، وكأنه لم يفعل شيئًا.

واستعادت الشرطة اللوحة كما ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في السرقة، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤولة بالشرطة.

ونسبت تاس إلى إيرينا فولك، وهي متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية، قولها إن رجلاً يبلغ من العمر 31 عامًا أخبر الشرطة بالمكان الذي خبأ فيه اللوحة.

ورسم كوينجي، الفنان الروسي الراحل ذو الأصول اليونانية، اللوحة المسروقة، وهي لوحة “آي بيتري. القرم”، عام 1908 وصور فيها بفرشاته جبلاً في شبه جزيرة القرم.