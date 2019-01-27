مصري يقتل طفلته بعد اغتصابها خوفًا من الفضيحة

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد، بإعدام متهم باغتصاب وقتل ابنته البالغة من العمر 9 سنوات في محافظة الشرقية شرق البلاد.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة المتهم (33 عامًا) بالإعدام شنقًا، بعدما ورد رأي مفتي الديار المصرية؛ لإقدامه على اغتصاب طفلته وقتلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي والد الطفلة، أثناء تواجده في مكان عمله اتصالًا هاتفيًا، يُفيد بوفاة ابنته البالغة 9 سنوات داخل المنزل.

وبحسب أوراق القضية التي تعود إلى منتصف العام 2017، فإن التحريات الأمنية أفادت بالعثور على الطفلة المتوفاة ممدَّدة على ظهرها أمام دورة المياه، حيثُ تبيَّن بعد فحصها أنها ترتدي ملابس منزلية، مع وجود جرح في البطن، وخدوش بسيطة على وجهها ويدها، في حين تبيَّنت سلامة جميع منافذ الشقة.

وتبيَّن لاحقًا من خلال التحريات الأمنية، أن المجني عليها تعرضت لاعتداء جنسي، فيما توصل فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة.

وبمواجهته بالتحريات، وأقوال طفله شقيق المجني عليها، اعترف أنه كان يمر بظروف سيئة، وارتكب جريمة القتل، بعد تعديه جنسيًا على الطفلة خوفًا من الفضيحة.