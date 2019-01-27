بالفيديو.. اختطاف عروس هندية قبل ساعات من زفافها

في فيديو صادم كشفت عنه صحيفة “ذا صن” البريطانية، تظهر عروس هندية تتعرض للاختطاف قبل ساعات فقط من زفافها صباح الجمعة الماضية.

وغادرت العروس منزلها في ولاية بنجاب الهندية، بعد الساعة السادسة صباحًا حسب التوقيت المحلي، ولا زالت في عداد المفقودين.

ويُظهر الفيديو لحظة اختطاف العروس التي لم يُكشف عن هويتها، أثناء خروجها من صالون تجميل، حيث كانت تستعد لزفافها قبل توقف سيارة بيضاء ومهاجمتها من قِبل رجلين.

ورغم محاولات العروس التملص من خاطفيها، إلا أنهما تمكنا منها ووضعاها في السيارة قسرًا تحت تهديد السلاح، حتى أنهما سحلاها.

ووفقًا لما ذكرته التقارير، أبلغ أقارب العروس الشرطة، وذكروا أنهم يعرفون هوية المختطفّين الظاهرين بالفيديو، وهما من مدينة جلال آباد.

وقال رئيس دائرة شرطة المقاطعة، مانجيت سينغ، إنه تم إرسال فرق بحث كثيفة للعثور على الرجلين وإنقاذ العروس.

يجدر بالذكر أن العروس ذهبت إلى الصالون برفقة جدتها وشقيقتها، ولكنهما تركتاها بمفردها أثناء زيارة لسوق قريب من الصالون.

وفي حين لم يتضح بعد سبب الواقعة، إلا أن الشرطة تعتقد أن السبب يرجع إلى نزاع عائلي يتعلق بالزفاف.

وكشفت الشرطة أن المختطفين كانا مسلحين، بالإضافة إلى الاشتباه في 6 أشخاص بالتورط في عملية الخطف.