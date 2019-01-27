سرقة جدارية تحيي ذكرى هجوم باتاكلان في باريس‎

سُرِقت جدارية، رسمها الفنان الجرافيتي البريطاني “بانكسي” على باب الخروج المخصص للطوارئ بمسرح باتاكلان في العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما قاله المسرح أمس السبت.

وكان متشدّدون إسلاميون قتلوا 90 شخصًا في المسرح ذاته قبل ثلاث سنوات.

وكانت الجدارية تظهر امرأة محجبة في وضع حزين، وهي إحدى سلسلة جداريات رُسمت في حزيران/يونيو الماضي في العاصمة الفرنسية ونسبت إلى بانكسي.

وقال مسرح باتاكلان على تويتر “تملكنا اليوم شعور عميق بالغضب. عمل بانكسي، وهو رمز للتأمل يخص كل السكان والباريسيين ومواطني العالم، أُخذ منّا”.

وقال مصدر بالشرطة، إن لصوصًا في سيارة فان سرقوا الباب الذي كانت الجدارية مرسومة عليه الليلة السابقة.

وكان متشددون اقتحموا مسرح باتاكلان، في أثناء حفل موسيقي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في إطار هجمات منسقة في باريس ومحيطها؛ ما أدّى إلى سقوط 130 قتيلًا.

وتعرَّضت بعض أعمال بانكسي في باريس، والتي كانت تتناول -أيضًا- قضايا مثل الهجرة، للتخريب بعد فترة وجيزة من عرضها.

وأصبحت جداريات بانكسي، الذي يحتفظ باسمه الحقيقي سرًّا، محط أنظار جامعي التحف، وبيع أحد أعماله الشهر الماضي بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) ببلدة صناعية في ويلز.