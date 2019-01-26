مصر.. إخلاء سبيل والدة “طفل البلكونة” بشرط‎ (صور)

قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل ربة منزل بعد اتهامها بتعريض حياة نجلها للخطر، عن طريق إجباره على الوقوف في نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت “مفتاح” شقتها، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة “طفل البلكونة“، بضمان محل الإقامة وأخذ تعهد عليها بعدم التعرض للطفل مرة أخرى.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة بالإهمال، حيث أكدت أن زوجها يوم الواقعة كان بمحافظة الفيوم في زيارة لعائلته، وأنها توجهت إلى العمل وتركت أطفالها في المنزل، وحينما عادت فوجئت بهم يلعبون في الشارع وتركوا مفتاح الشقة بالداخل ولم يتمكنوا من دخول المنزل.

وتابعت المتهمة في أقوالها التي أدلت بها أمام جهات التحقيق، أنها تعمل عاملة نظافة وتقوم بالخدمة في المنازل للإنفاق على أبنائها وزوجها المريض، وأنها كانت تحتفظ بمبلغ 120 جنيهًا داخل المنزل، ولم يكن معها أي مبالغ مالية سوى 10 جنيهات، وحينما عادت واكتشفت إهمال نجلها وتركه للمفتاح داخل المنزل عنفته بشدة، خاصة أن تلك ليست المرة الأولى التي ينسى فيها المفتاح داخل الشقة.

وأضافت، أنها حملت الطفل وحاولت مساعدته في دخول الشقة عن طريق عبوره من نافذة منزل خاصة بالجيران إلى البلكونة الخاصة بمنزلهم، لإحضار المفتاح ومبلغ الـ120 جنيهًا، ولما فشلت محاولاتها في ذلك، اضطرت إلى الاستعانة بالجيران وكسر “قفل” الباب والدخول إلى المنزل، وأنها لم تكن تقصد إيذاء الطفل بأي حال من الأحوال.