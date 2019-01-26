أم لـ6 أطفال.. يمني يقتل زوجته بـ13 رصاصة من سلاح كلاشنكوف

قتل مواطن يمني زوجته بإطلاق النار عليها من سلاح كلاشنكوف، بعد أن قام بضربھا وتعذیبھا بطریقة وحشیة داخل منزله، بمنطقة حزیز بالعاصمة صنعاء.

وقال مصدر مقرب من أسرة الزوجة، إن “الجاني الزوج وليد عبده عبدالله أقدم على قتل زوجته باستخدام سلاحين كلاشنكوف مطلقًا على جسدها 13 رصاصة بعد أن قام بضربها وتعذيبها بطريقة وحشية داخل منزله في منطقة حزيز بالعاصمة صنعاء صباح أمس الأول”، وفق موقع “المشهد اليمني” المحلي.

وأكد المصدر أن “الزوجة كانت تعول ستة من الأطفال الأصغر منهم لم يتجازو عمره شهرًا واحدًا ورفض زوجها أن تمتلك (تليفونًا) عاديًا تتواصل به مع أسرتها”.

من ناحيته، طالب شقيق المغدورة، بالقصاص من المتهم، محذرًا من أي تفریط أو تھاون أو تھریب القاتل.