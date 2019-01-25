السعودية.. تحقيق باعتداء مجهولين على سيدة في جدة

فتحت السلطات في مدينة جدة السعودية، تحقيقًا للوقوف على ملابسات تعرض مواطنة لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص في متنزه عام.

وبحسب موقع “سبق” المحلي فإن “دوريات الأمن بمحافظة جدة تعاملت مع بلاغ ورد من مواطنة بحي الإسكان، أفاد بوقوع حادثة ضرب جماعية في متنزه خاص وعند وصول الدورية للموقع تم الاستماع لأقوال المدعية”.

وقالت المدعية وهي مواطنة سعودية، إن “10 أشخاص مجهولين اعترضوها أثناء دخولها للمتنزه، وقام أحدهم برشها بالماء وضربها بكرسي بلاستيك، مما دفعها للاستنجاد بالمواطنين”، قبل أن يشتبك سائقها الخاص مع أولئك الأشخاص.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها، حيث استعانت بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء.