“رائحة كريهة” تكشف وفاة 4 مصريين من أسرة واحدة بمنزلهم

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر مساء يوم الخميس على جثث أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد، بعد بلاغ من الجيران يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، لينتقل رجال الأمن إلى مقر البلاغ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بمديرية أمن الجيزة، تم اقتحام الشقة بمنطقة أكتوبر من قبل الأجهزة الأمنية بحضور بعض الجيران، وأقارب الأسرة، ليتم العثور على الجثث الأربعة داخل الصالة، مع بقايا رنجة، في الوقت الذي لم تجد فيه الأجهزة المعنية أي مؤشرات عن تسرب غاز، أو وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتبين من المعاينة وجود جثث الزوج “محمود همام (43 عامًا)”، وزوجته “روضة رمضان (35 عامًا)”، وابنيهما “عبدالله (13 عامًا)”،و”أمنية (18 عامًا)” مرتدين ملابسهم كاملة دون أي آثار اعتداء.

وتبين من المعاينة والتحريات أن جميع أفراد الأسرة تناولوا منذ أسبوع وجبه طعام “رنجة “، وتعرضوا للتسمم، حيث تم نقلهم للمستشفى في حينها وخرجوا منها على الفور.

ورجح مفتش الصحة من المعاينة الأولية وفاة الأسرة بسبب التسمم من وجبة الرنجة الفاسدة، ورفض العلاج، لتحيل النيابة العامة الجثث الأربعة إلى الطب الشرعي، للتأكد من سبب الوفاة، خاصة بعد عدم وجود حرائق داخل الشقة، أو تسرب غازات، كذلك عدم وجود خصومات مع آخرين.