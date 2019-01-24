الأب والشقيق “يتناوبان” على اغتصاب 3 قاصرات في المغرب

تعرضت 3 قاصرات بين الأعوام 8 و13 عامًا، للاستغلال الجنسي لمدة 3 أعوام من طرف والدهن وشقيقهن، حسب التحقيقات التي توصلت إليها النيابة العامة في المغرب، اليوم الخميس.

ولم يتم الكشف عن مشاركة الأخ في الجريمة إلا بعد التحقيق مع الأب، حيث قامت السلطات، يوم أمس الأربعاء، بإلقاء القبض على الابن البالغ من العمر 17 عامًا.

الواقعة هزت قرية “بنقريش” بنواحي مدينة تطوان شمال المغرب، عند إلقاء القبض على الأب بناءً على شكوى تقدمت بها ابنته الرابعة المتزوجة والبالغة من العمر 30 عامًا، التي تعرضت بدورها للاستغلال، فقررت فضح الجريمة بعد ملاحظة جروح على الأعضاء التناسلية لشقيقاتها، حسب مواقع محلية.

واعترف الأب ذو الـ54 عامًا، ويعمل بنّاء، بالجريمة راميًا اللوم على “وسوسة الشيطان”، كما اعترف أنه كان يتناوب مع ابنه على اغتصاب الضحايا لـ3 سنوات.