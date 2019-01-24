التحقيق مع رئيس حكومة أسكتلندا السابق بتهمة التحرش الجنسي‎

وضعت الشرطة الأسكتلندية، الخميس، رئيس حكومة البلاد السابق، أليكس سالموند، قيد التحقيق على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بسيدتين قبل سنوات.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم “إلقاء القبض على سالموند (64 عامًا) وتوجيه الاتهامات إليه”، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأضاف أن تقريرًا حول القضية “أرسل بالفعل إلى النيابة العامة”.

ومن المقرر أن يمثل “سالموند” أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم، حسب المصدر ذاته.

وتحقق الشرطة الأسكتلندية مع “سالموند” بعد أن قامت حكومة أسكتلندا بفتح تحقيق داخلي العام الماضي، في اتهامات ضده تتعلق بالتحرش الجنسي وهو ما ينفيها بشدة رئيس حكومة أسكتلندا السابق.

وبعد انتشار الاتهامات بالتحرش الجنسي في أغسطس/ آب الماضي، حاول “سالموند” معالجة مزاعم سيدتين اتهمتاه بالتحرش، وكانتا تعملان لصالح الحكومة الأسكتلندية، من خلال الوساطة والتحكيم، حسب المصدر ذاته.

وترأس “سالموند” الحكومة في أسكتلندا حتى عام 2014 عن الحزب الوطني الأسكتلندي، لكنه استقال بعد خسارة استفتاء الاستقلال عن بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس السنة، لتحل محله نيكولا ستورجون، التي تعتبر من أشد المناوئين لخطة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.