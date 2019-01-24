حكم قضائي جديد ضد الناشط الكويتي صقر الحشاش

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن على المغرد “صقر الحشاش” بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بكفالة 200 دينار كويتي على خلفية تتعلق بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفق ما نشرته صحيفة “الأنباء” المحلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت الحشاش إلى المحاكمة، بعدما اتهمته بتدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة بحسابه في موقع التدوين القصير “تويتر”.

وسبق أن قضت محكمة الجنايات بحبس الحشاش مددًا متفاوتة وصلت إلى 70 عامًا، من خلال أحكام قضائية عدة صدرت ضده غيابيًا نظرًا لوجوده خارج البلاد بتهم مرتبطة بـ”مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي، بعدما أدين بتدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة في حسابه بموقع تويتر”.