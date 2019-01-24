تطور جديد في قضية أمريكية وضعت طفلًا وهي في غيبوبة منذ 10 أعوام

اعتقلت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية، ممرضًا يشتبه بضلوعه في اغتصاب سيدة وضعت طفلًا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رغم أنها في حالة غيبوبة بالمستشفى منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء اعتقال الممرض بعد مقارنة حمضه النووي بحمض المولود.

وقال المسؤول في شرطة أريزونا تومي تومبسون يوم الأربعاء في تصريح صحفي، إن المدعو “ناتان سوترلاند” يواجه تهم “الاعتداء الجنسي واستغلال راشد في حالة ضعف”.

ويبلغ المتهم من العمر 36 عامًا، ويعمل بمركز العلاج “هاسييندا” منذ 2011، حيث كان مكلفًا بالعناية بالمريضة الضحية حسب القناة الأمريكية ABC News.

وتسببت الفضيحة في استقالة مدير المستشفى وأحد الأطباء الذين كانوا مسؤولين عن المريضة، فيما تم توقيف طبيب آخر عن العمل.

وقال محامي عائلة الضحية إن الطفل بصحة جيدة وأنه “ولد في عائلة عطوفة ستهتم به” حسب “نيويورك تايمز”.

وأوضحت العائلة أن ابنتهم ليست في حالة غيبوبة تامة، فهي لا تتكلم، لكنها تستطيع تحريك أطرافها، والقيام بإشارات والتفاعل مع الصوت.

وأشارت العائلة إلى أن سبب حالة ابنتهم هذه هو إصابتها بمرض الصرع في شبابها.