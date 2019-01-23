مقتل شخصين في شجار قبلي بسبب “لهو أطفال” جنوب مصر

لقي مصريان مصرعهما وأصيب آخرون، في شجار عنيف بالأسلحة النارية بين عائلتين بمحافظة قنا (جنوب البلاد)؛ بسبب “لهو أطفال” في الشارع.

وقال مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إنّ شجارًا عنيفًا بالأسلحة النارية والبيضاء وقع في مركز قنا، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 10 آخرين.

وبدأت الواقعة بشجار بين عائلتي “جهلان” و”خليفة”، في قرية العديسية التابعة لمركز قنا، حيث استخدمت فيها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء؛ بسبب “لهو الأطفال”، قبل أن تتحول إلى معركة تدخلت على إثرها قوات الأمن التي طوقت القرية لمنع تطور المشكلة.

ودفعت وزارة الداخلية بقوات كبيرة لتطويق القرية وفض النزاع، بالإضافة إلى غلق مداخل ومخارج القرية للقبض على الجناة، ومنع تطور الموقف.

وغالبًا ما تنشب صراعات وشجار بالأسلحة النارية جنوب مصر تنتهي بمقتل العديد من الأشخاص، قبل أن تتحول إلى قضية ثأر بين العائلات، تعجز إزاءها أجهزة الأمن عن السيطرة على الموقف؛ كون تلك الظاهرة متجذرة في عقلية عائلات الصعيد.

وتلجأ الدولة إلى منظومة القضاء العرفي أحيانًا لفض المنازعات التي تحدث بين عائلات كبيرة، لا سيما وأنها منظومة فعّالة جدًا إذا قبل صاحب الحق بالعفو والتعويض المالي، ولا يتضمن القضاء العرفي عقوبات بالقتل ولا الإيذاء الجسدي ولا سالبة للحرية كالسجن.