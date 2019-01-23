عسكري “متعاطٍ” وموقوف عن العمل في الكويت يقيم نقطة تفتيش بمفرده

لم يتمكن عسكري موقوف عن العمل في دولة الكويت على ما يبدو من البقاء دون أداء مهامه الأمنية، فقام بتعاطي حبوب “اللاريكا” المخدرة، ثم ارتدى زيه العسكري الخاص بوزارة الداخلية، وأقام نقطة تفتيش في صناعية الأحمدي، وتم ضبطه بعد مقاومة منه.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، استقل العسكري سيارته قاصدًا صناعية الأحمدي، وركنها على جانب الطريق وترجل منها وأقام نقطة تفتيش وراح يدقق على البطاقات الثبوتية للمارة، حتى اشتبه فيه مواطن فوجئ بعدم وجود دورية إلى جانبه، فأبلغ الداخلية، وأخبرهم أن الشكوك تساوره في رجل يرتدي زيًا عسكريًا يوقف المارة ويطلع على بطاقاتهم.

وإثر البلاغ، توجه رجال الأمن إلى الموقع، فوجدوا ازدحامًا شديدًا، حيث كان العسكري يدقق على هويات قائدي المركبات، وكانت في يده بطاقتان مدنيتان سحبهما من مواطنين. وحين طلب رجال الأمن من العسكري هويته رفض إبرازها وتلعثم في الكلام وتمتم بعبارات غير مفهومة، وحاول الفرار إلا أنهم أمسكوا به فحاول الاعتداء عليهم وقاومهم بشدة، حتى تمكن رجال الأمن من السيطرة عليه، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على حبوب “لاريكا”.

وبعد التعرّف على بيانات الشخص، تبيّن أنه عسكري في أحد القطاعات الأمنية، إلا أنه موقوف عن العمل بسبب قضايا جنائية وتعاطي مواد مخدرة.

وتم اقتياده إلى جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات وأسباب إقامته نقطة تفتيش.