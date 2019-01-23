مزاعم أمريكية بانتحار السعوديتين تالا وروتانا الفارع ‎

المصدر: ا ف ب

أعلن مكتب الطب الشرعي في نيويورك، أن الشقيقتين السعوديتين اللتين غرقتا في نهر هدسون قد أقدمتا على الانتحار.

وعثر على روتانا الفارع (22 عامًا) وشقيقتها تالا (16 عامًا) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر دون وجود أي إشارات تدل على صدمة.

وكانت الشابتان ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق.

وقالت رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون “توصل مكتبي الى أن وفاة الشقيقتين الفارع كانت نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما بعضًا قبل النزول إلى نهر هدسون”.

وبعد وفاتهما ظهر شرطي ليؤكد أن الشقيقتين تقدمتا بطلب لجوء، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وقالت الناطقة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، على تويتر “التقارير التي تفيد بأننا أمرنا أيَّ شخص مرتبط بالشقيقتين تالا وروتانا الفارع مغادرة الولايات المتحدة بسبب طلب اللجوء، غير صحيحة بالمطلق”.

وحاولت الشابتان الفرار بضع مرات من منزلهما العائلي في فرجينيا الذي تركتاه نهاية عام 2017.

وقد وُضِعت الشابتان في مركز إيواء إلا أنهما تركتا فرجينيا في آب/أغسطس وتوجهتا إلى نيويورك، وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه “رأى الشابتين في الـ 24 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ملعب قرب نهر هدسون وبدتا أنهما تصليان.