مصر.. العثور على جثتين لفتاتين أسفل كوبري في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية في مصر من عمليات التمشيط والبحث، لكشف غموض العثور على جثتين لفتاتين أسفل أحد الكباري، حيث عثر عليهما أهالي المنطقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثتين لفتاتين أسفل كوبرى بهتيم بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، في ظل ظروف غامضة.

وتبيّن عند فحص الجثتين، أن الجثة الأولى لفتاه تدعى “م”، 28 سنة، والثانية لفتاه تدعى “أ”، 26 سنة، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية.

وقامت أجهزة الأمن في مصر بنقلهما إلى مستشفى نصار العام تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وكشف هويتهما وأسباب الوفاة.