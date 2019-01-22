بالفيديو.. رجل يلقي طفلين حديثي الولادة بسلة القمامة في وضح النهار

أظهر فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي رجلا صينيا عديم الرحمة يتخلص من طفلين حديثي الولادة بإلقائهما في صندوق قمامة في وضح النهار.

حمل الرجل مجهول الهوية الطفلين في اكياس بلاستيكية، ووقف يراقب صندوق القمامة لعدة دقائق قبل أن يقترب منه ويلقي بكيسين بهدوء في الصندوق بمدينة “شيان” بمقاطعة “شنشي” الصينية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يدرك أحد ما حدث حتى عثر عامل نظافة على الطفلين التوأم، وابلغ السلطات التي نقلتهما على الفور إلى المستشفى.

للأسف توفى أحد الرضيعين قبل الوصول إلى مستشفى “شيان” الشمالي، بينما لايزال الآخر في حالة حرجة.

أخبر عامل النظافة الصحيفة في وقت لاحق أنه ظن أن الرجل ألقى ببعض الملابس القديمة التي قد تفيده، ولكنه سرعان ما عثر على الطفلين في الأكياس.

ومن جانبها تعمل الشرطة الآن على تحديد هوية والدي الطفلين وموقعهما، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل الذي ألقى بهما هو والدهما أم لا.