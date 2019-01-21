إحالة موظفين بوزارة العدل الكويتية للنيابة

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي في دولة الكويت عن إحالة موظفين في “العدل” إلى النيابة العامة لتورطهم في شبهة التلاعب بالتقارير والملفات والتأخير في تنفيذ الإجراءات في بعض القضايا في قطاعات مختلفة؛ ما تسبب بمخالفات عدة.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإن هذه الإحالات قدمت من قبل وكيل وزارة العدل، وتركزت في قطاعات التسجيل العقاري والتنفيذ وشؤون الملفات في المحاكم.

وكانت وزارة العدل اكتشفت أخيرًا تورط عدد من الموظفين في عدم التعاون مع متقاضين في البحث عن ملفاتهم، واكتشاف ملفات في مكان آخر بعد ادّعاء فقدانها.