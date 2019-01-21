صاحب شركة يجلب شخصًا للعمل في الإمارات ثم يخطفه

أحيل صاحب شركة آسيوي و3 آخرون متورطون من الجنسية ذاتها في دولة الإمارات إلى محكمة الجنايات في دبي، بتهمة خطف وضرب عامل في الشرطة انتقامًا منه؛ لإبلاغه قنصلية بلدهم بتعرضه للخداع من قبل صاحب الشركة (المتهم).

وتفصيلًا، جلب صاحب الشركة المجني عليه إلى الإمارات للعمل كسائق، لكن عند قدومه أخلف المتعهد وعده، وطلب منه العمل كعامل، وهو ما رفضه الأخير، الذي طلب الاستقالة والعودة لوطنه، لكن صاحب الشركة رفض طلبه.

وذكر المجني عليه أنه دفع 10 آلاف درهم (2,740 دولار) لأحد أقارب صاحب الشركة في بلدهم الأم، من أجل توفير فرصة عمل له كسائق في الشركة المذكورة، ولما حضر إلى الإمارات، فوجئ أن الوظيفة الذي تنتظره هي “عامل”.

وأكد أنه رفض المهنة وطلب العودة إلى وطنه ولما رفض صاحب الشركة (المتهم الرئيسي) ذلك، توجه إلى قنصلية بلده، وقدم شكوى ضده، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وتابع أن المتهمين بعد اختطافه أخذوه إلى شقة، ثم أطلقوا سراحه بعد أن أبلغهم بموافقته العمل كعامل، وعند خروجه من الشقة، توجه إلى القنصلية، ثم إلى مركز الشرطة، وقدم بلاغًا حول الواقعة.