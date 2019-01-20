حكم بحبس الإعلامي المصري محمد الغيطي

قضت محكمة مصرية الأحد، بحبس الإعلامي محمد الغيطي مدة عام، في القضية المتهم فيها بالترويج للشذوذ وازدراء الأديان.

وقال صاحب الدعوى المحامي سمير صبري، لـ “إرم نيوز” إن “محكمة جنح أكتوبر أصدرت حكمها اليوم الأحد متضمنًا الحبس مدة عام، ووضع الغيطي تحت المراقبة مدة عام آخر، إلى جانب كفالة مالية قدرها ألف جنيه، وغرامة 3 آلاف جنيه”.

وأضاف صبري أن “القضية تعود لبلاغ تقدم به ضد الغيطي لاستضافته أحد المثليين على الهواء مباشرة عبر برنامجه صح النوم في فضائية إل .تي.سي، وتطرق موضوع الحلقة حينها إلى أسئلة وموضوعات بشأن الشذوذ الجنسي لا يجوز الحديث عنها”.

واتهم المحامي صبري، الإعلامي الغيطي في القضية التي حملت رقم 11962 لسنة 2018 “بالترويج للشذوذ وازدراء الأديان، ومخالفة القواعد والثوابت الدينية والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري”.