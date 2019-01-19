بعد اختفائها يومين.. العثور على طفلة مصرية “مذبوحة” في أسيوط

عثر أهالي محافظة أسيوط المصرية، اليوم السبت، على طفلة لم تتعدَ الثلاث سنوات، مذبوحة وملقاة أسفل “كنبة” بمنزل مجاور لمنزلها.

البداية كانت بتلقي مدير أمن أسيوط إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الطفلة “مريم محمد عارف” 3 سنوات، مذبوحة وملقاة أسفل “كنبة” بمنزل مجاور لمنزلها في نفس الشارع.

وبالتحري حول الواقعة، أشار الأهالي إلى أن الطفلة اختفت منذ يومين في ظروف غامضة وتم إبلاغ الجهات المختصة.

وأشار أحد أقارب الطفلة إلى احتمالية اختطافها؛ نظرًا لوجود خلافات بين عائلتها وعائلة أخرى.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى المركزي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثيف التحريات واستجواب أهل الطفلة والجيران لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.