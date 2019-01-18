مقتل محامية على يد رجل مدان بالقتل كانت تدافع عنه‎

المصدر: ا ف ب

انتحر الجمعة، رجل مدان بقتل زوجته في العام 2003، بعدما قتل محاميته التي جمعته بها علاقة، بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.

وقالت كارمن سانشيز محافظة منطقة أرغون في شمال شرق إسبانيا لوكالة فرانس برس، إنّ “المحققين يظنون بوجود علاقة” بين القاتل ومحاميته، وإن المحيط العائلي يؤكد ذلك.

بناء على هذه المعلومات، أدرجت الجريمة ضمن أعمال العنف ضد النساء.

وتولّت المحامية الدفاع عن هذا الرجل في العام 2003، وقد حكم عليه آنذاك بالسجن 18 عامًا بعدما أُدين بقتل زوجته بالرصاص.

وقد خرج من السجن في كانون الثاني/يناير 2017 بشروط.

وليل الخميس الجمعة، عثر عليه ميتًا في تيرويل، وقد ألقى بنفسه من جسر، بحسب التحقيقات الأولية.

وبعد ساعات، عثرت الشرطة في بيته على جثة المحامية البالغة من العمر 48 عامًا، وهي تحمل آثار طعنات.