مصرية تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب

أثارت دعوى خلع دهشة القضاة والعاملين في إحدى محاكم العاصمة المصرية، القاهرة؛ عقب حديث الزوجة عن السبب الرئيسي الذي جعلها تقيم الدعوى ضد زوجها، حيث لم يمر سوى عام واحد فقط على الزواج، لتصر على الانفصال، وطلب الخلع.

وبررت الزوجة (31 عامًا) طلبها الغريب للخلع، بأن حجم يدي زوجها كبير، وأصابعه طويلة بشكل لافت، وهو ما يشعرها بالحرج حينما تخرج معه، أو يراه أحد بهذا الشكل، وقالت: “هذا الشكل لا يناسبني، ولا يليق بي، ويؤذيني نفسيًا أمام صديقاتي والأهل وأثناء الخروج معه”.

وذكرت الزوجة في دعوى الخلع، أنها رفضت طلبه كثيرًا بالإنجاب منه، معللة ذلك بأنها على يقين من صعوبة العيش معه، كونها تزوجته دون إرادتها، وبضغوط من أسرتها؛ بعد فشلها في زواج سابق، الأمر الذي ترى فيه صعوبة إنجاب طفل في ظل موقفها منه.