بالفيديو.. امرأة من “جهة أمنية” وأخرى برفقتها تطرقان أبواب منازل السعوديّين

ضبطت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية امرأتين، ادعت إحداهما أنها تمثل جهة أمنية، وكانتا تطرقان باب المنازل.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن بلاغًا ورد للشرطة عن حضور امرأتين، لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية في الرياض، حيث ادّعت إحداهما أنها تمثل جهة أمنية.

وفي التحقيقات، زعمت المرأتان أن لديهما خادمة هاربة، وتوفرت معلومات لهما بوجودها في المنزل الذي تم ضبطهما عنده، إلا أنه اتضح لاحقًا عدم صحة ادعاءاتهما.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو، للمرأتين وهما يقومان بطرق باب منزل في أحد الأحياء.

ولم تكشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات الواقعة كاملة وأسبابها، وفيما إذا كانت بغرض السرقة أم لا.