اعتقال 5 قيادات بوزارتي البترول والاتصالات بمصر

ألقت الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الخميس، القبض على 5 قيادات بوزارتي البترول والاتصالات، بعد إثبات تورطهم متلبسين في قضية رشوة، لتمرير بعض الأعمال لشركة مقاولات بالمخالفة للوائح والقوانين.

وتمكن رجال الهيئة من ضبط 5 قيادات في الإدارة العليا بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت”، والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وحسب بيان رسمي لهيئة الرقابة، حصل المتهمون على مبالغ مالية تقدر بقرابة 500 ألف جنيه “27 ألف دولار”، من أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات، مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها، وصرف قيمة تلك الأعمال.

وتسعى هيئة الرقابة الإدارية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى كشف قضايا الفساد، إذ تم القبض على وزراء، ومحافظين، وسكرتيري عموم بالمحافظات، إلى جانب رؤساء مدن وأحياء في قضايا فساد ورشوة، إذ يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بمحاربة الفساد في كل قطاعات الدولة.