مصري “متديّن” يتزوج عُرفيًا 6 مرات خلال عام واحد

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بمدينة نصر في القاهرة بعد اكتشافها زواجه 6 مرات عُرفيًا خلال عام واحد، والتعدي عليها وعلى طفلها الصغير بالضرب، وحبسهما بمنزله، ورفضه ذهابها إلى أهلها.

وقالت الزوجة، البالغة من العمر 28 عامًا، في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها اكتشفت سوء خُلق زوجها البالغ من العمر 39 عامًا، وتعدد علاقاته النسائية بعد زواجهما بأشهر رغم ما كان يبدو عليه من تديّن ظاهري طوال فترة الخطوبة.

وأضافت في دعواها أنها أنجبت طفلها “حسام”، وهو ما دفعها للصمت على إيذائه، ومع مرور الوقت وغيابه المستمر عن المنزل قررت توسيط أهلها لحل الخلافات، ووضع حد لتعنيفها على يديه بعد أن شوَّه جسدها من كثرة التعذيب بحسب قولها.

وتابعت:”عشت معه أسوأ 3 سنوات، حتى كانت الصدمة حينما علمت صدفة بزواجه خلال العام الماضي 6 زيجات بشكل عُرفي، فهو يتزوج زواجًا مؤقتًا بالاتفاق مع المرأة التي ترغب بذلك لفترة ثم يطلقها، ويذهب لغيرها، وبمواجهته برَّر ذلك أنه كان يحاول تجنب الوقوع في الزنا”.

وأردفت الزوجة:”عندها استحالت العشرة معه، حاولت الخروج من المنزل لكنه رفض السماح لي بذلك، وقام بتقييد يديْ، والاعتداء بالضرب على جسدي، وتركني أنزف حتى كدت أموت بين يديه، وهنا قررت الانفصال عنه”.

وبحسب آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن أكثر من 4 ملايين دعوى قضائية، تنظرها المحاكم سنويًا، 60% منها تتعلق بقضايا الخلع، ومن أهم الأسباب التي تدعو لذلك عدم قدرة الزوج على تلبية مطالب أسرته، وتعاطي المخدرات، والعجز الجنسي، والمشاكل الأسرية، والخيانة وغيرها.