كويتي يهين ضابطًا بسبب سيارة رياضية

تعدّى أحد الشبان في الكويت على ضابط دورية مرور بالتلفظ بعبارات غير لائقة، بعدما قامت الدورية بتوقيفه للتحقيق معه وحجز سيارة رياضية كان يقودها وسحبها إلى كراج الحجز.

وحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، احتجز الشاب الكويتي في نظارة مخفر “جليب الشويخ” تمهيدًا للتحقيق معه في قضية إهانة موظف عام، فيما تم التحفظ على سيارة رياضية كان يقودها وتم سحبها إلى كراج الحجز عقب تحرير مخالفة مرورية له بعنوان «الاستهتار والرعونة».

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن إحدى دوريات مرور “الفروانية” وخلال جولة لها في منطقة “الجليب” رصدت مركبة رياضية تصدر عنها أصوات مزعجة ويقوم قائدها بأعمال تتسم بالاستهتار فتم توقيفه لتحرير مخالفة مرورية.

وذكر المصدر أنه تم توقيف الشاب، وهو من مواليد 1995، وأبدى اعتراضًا شديدًا على أحد ضباط الدورية، وحينما أحال الضابط المركبة إلى كراج الحجز قام المخالف بالتلفظ ضده بعبارات غير لائقة.