بحجة تأديبه.. مصري يقتل نجل شقيقه ضربًا

أقدم مصري في العقد الخامس من العمر على قتل نجل شقيقه العشريني، بعد أن انهال عليه ضربًا حتى أسقطه جثة هامدة.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من مستشفى حكومي يفيد بوصول جثة الشاب الذي يدرس بالجامعة (22عامًا)، وتبين من معاينتها وجود شبهة جنائية بسبب الكدمات، وآثار الاعتداء على جسده.

وانتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن المجني عليه لقي مصرعه بسبب وصلة ضرب مبرح تلقاها من عمه، حيث إن المتهم يرى أن نجل شقيقه يتعامل معهم بطريقة سيئة، ومن ثم نشبت بينهما مشاجرة انتهت بارتكاب الجريمة.

وتضمنت المعاينة الأولية لجثة المجني عليه وجود اعتداءات وآثار ضرب وتعذيب في مناطق متفرقة بأنحاء جسده، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة الجثمان للطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية، قبل التصريح بالدفن.