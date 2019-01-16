الكويت.. المؤبد لبحريني ضُبط أثناء تهريبه مخدرات من العراق

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت بالحبس المؤبد على تاجر مخدرات بحريني، تم ضبطه خلال تهريبه كمية مخدرات كبيرة قادمة من العراق، وذلك وفق ما جاء في تقرير حساب “أمن ومحاكم” المحلي.

وتعود القضية إلى تموز 2017، حيث ضبط رجال جمارك “منفذ العبدلي” سائق حافلة بحرينيًا قادمًا من العراق وبحوزته 3435 حبة مخدرة من نوع “كبتاغون”، عمد على إخفائها بالديكورات الخاصة بالباص.

واشتبه رجال الجمارك بالحافلة، والتي كانت تحمل لوحات بحرينية قادمة من العراق، وفور دخولها تم إخضاعها للتفتيش، حيث ظهر على صاحبها الخوف والارتباك، وبعد التفتيش تم العثور على أكياس مخبأة بطريقة سرية بديكورات الحافلة، تبين أنها حبوب مخدرة من نوع “كبتاغون” يقدر عددها بـ3435.