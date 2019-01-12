كاهن كاثوليكي يقر بالاعتداء الجنسي على طفلين.. وهذه عقوبته‎

حكم على كاهن كاثوليكي كان قد أقر بالاعتداء الجنسي على قصّر في بنسلفانيا، اليوم الجمعة، بالسجن ما بين سنتين و14 عامًا، وهو ثاني كاهن يودع السجن بعد تقرير بشأن اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين في هذه الولاية.

وكان الكاهن ديفيد بولسون، البالغ من العمر 65 عامًا، أقر بذنبه في شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاعتداء على فتيين في الـ8 والـ15 من العمر في رعيته في منطقة إري في شمال غرب بنسلفانيا.

وأشار المدعي العام الفيدرالي في بنسلفانيا جوش شابيرو، في بيان، إلى أن ديفيد بولسون اعتدى جنسيًا على أحد الفتيين “أكثر من 20 مرة في دور للكهنة”، مضيفًا: “لقد كان يرغم الضحية على الاعتراف لديه” شخصيًا.

كما حاول الكاهن الاعتداء مرات عدة على فتيان في داخل مسكن كان يملكه في الريف.

وحالة الأب بولسون وردت ضمن تقرير نشره في شهر آب/أغسطس الماضي، المدعي العام في بنسلفانيا يتطرق إلى اعتداءات جنسية ارتكبها أكثر من 300 كاهن خلال عقود في هذه الولاية وطالت أكثر من ألف طفل.

كما تحدث التقرير عن جهود بذلها المسؤولون الكنسيون لطمس هذه الاعتداءات.

وقد سقطت أكثرية الحالات المذكورة في التقرير بمرور الزمن لكن وجهت اتهامات لكاهنين في إطار القضية هما بولسون، وأيضًا جون سويني الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن بين 11 شهرًا ونصف الشهر و5 سنوات لاعتدائه الجنسي على طفل في سن الـ10 في التسعينات.