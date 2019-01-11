مصادفة تصعق كويتيًا اكتشف أن زوجته الآسيوية استغلته “جنسيًا”

شكا مواطن في الكويت زوجته الآسيوية (المتغيبة) للأجهزة الأمنية، مقدمًا دلائل وبراهين، على قيامها بنشر خصوصياتهما على مواقع الإنترنت، وتزويد مواقع إباحية بمقاطع فيديو لهما مقابل مبالغ مالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشاكي الكويتي ارتبط بآسيوية وبعد أشهر من زواجهما اكتشف أنها تقوم بنشر لحظاتهما الحميمية على مواقع متخصصة لأعمال منافية للآداب.

وتبين للزوج المغدور أن زوجته تتعامل مع آسيويين يقومون بشراء المقاطع التي قامت بتصويرها من دون علمه مقابل مبالغ مالية، ليتم نشرها على المواقع المشبوهة، وأنه عثر على بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص لا يعرفهم، وعندما واجهها بما اكتشفه، أنكرت وافتعلت مشكلة وأخذت تصرخ بشكل هستيري، وقصدت سفارة بلادها، وادعت أنه اعتدى عليها بالضرب، وترغب في توفير الحماية اللازمة لها.

وتوجه الزوج لرجال الأمن، مقدمًا شكوى رسمية بحق زوجته الهاربة، مرفقًا أدلة وبراهين على ما فعلته، والمقاطع التي وجدها مصادفة في هاتف كانت تستخدمه.