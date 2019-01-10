بعد أن اغتصب أخواتهما الثلاث.. عربيان يقتلان والدهما الخمسيني

أقدم شابان عربيان على قتل والدهما، بعد اغتصابه شقيقاتهما الثلاث، وتهديدهن بالقتل، حال كشف ممارساته معهن، إذ سدد الشابان قرابة 14 طعنة في مناطق متفرقة من جسد الرجل الخمسيني.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن الجيزة في مصر، يفيد بقتل شابين لوالدهما، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تم القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالتحريات، وسماع الأقوال الأولية، تبين أن الأب المجني عليه اغتصب ابنته وابنتي زوجته، ما دفع نجليه الشابين لقتله انتقامًا منه بعد قيامه بتصويرهن وتهديده بفضحهن.

كما أوضحت التحريات أن المجني عليه تزوج من سيدة وأنجب منها ولدًا وفتاة، ثم تزوج من أخرى (لديها فتاتان من الزوج الأول) وأنجب منها ولدًا، واغتصب ابنته وابنتي زوجته عدة مرات على مدى سنوات، بعد تهديدهن بمقاطع فيديو صورها لهن أثناء ممارسته الجنس معهن.

وأحالت النيابة العامة جثة الأب للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل قبل التصريح بدفنه، فيما أحالت الضحايا الثلاث إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهن، للتأكد من سلامة الأقوال والاتهامات التي وجهت للأب القتيل.