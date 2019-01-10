ضرب ممرضة سعودية ومسؤول صحي في جازان

اعتدى أحد المراجعين في مركز صحي بمنطقة جازان، في المملكة العربية السعودية، بالضرب على المدير المناوب وممرضة سعودية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد أكد متحدث “صحة جازان” أنه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، وأن المعتدي “أيًا كان” سينال جزاءه.

وأضاف أن وزارة الصحة ستتكفل بالملاحقة القانونية لأي معتدٍ على أي ممارس صحي.

وبالفعل تم القبض على المعتدي من قبل الأجهزة الأمنية، وأحيل إلى النيابة العامة.

وكثرت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على موظفي الصحة بالسعودية، حيث أثارت مؤخرًا حادثة تهديد طبيبة سودانية في مستشفى جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

واعتدت في أغسطس/آب 2018 مواطنة على طبيبة بالضرب المبرح، فيما توفي ممرض بعد الاعتداء عليه في مايو/أيار 2018 بسكين من قبل شخص، إضافة إلى حوادث اعتداء كثيرة، دفعت العديد من السعوديين إلى المطالبة بإجراءات صارمة للحد منها.