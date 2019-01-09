سطو مسلح على بنك أردني في بيت ساحور الفلسطينية

تعرض بنك أردني في بلدة بيت ساحور الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء لعملية سطو مسلح من قبل ملثمين، أسفرت عن سرقة مبلغ مالي بقيمة نحو 45 ألف دولار بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم شرطة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية العقيد لؤي ارزيقات إن “شخصين ملثمين دخلاً إلى البنك الأهلي في بيت ساحور وسرقا مبلغًا من المال (29 ألف دولار ، 9 آلاف دينار، 5 آلاف شيكل ) ولاذا بالفرار”.

ولاحقا تناقلت وسائل إعلام محلية وناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمركبة محروقة في منطقة جبلية قريبة من بيت ساحور، وسط حديث عن أن الشرطة تعتقد أن هذه المركبة قد تكون هي التي استخدمت في عملية السطو.

راديو موال – تفاصيل عملية السطو المسلح في بيت ساحور سطا مسلحون على البنك الاهلي في بيت ساحور صباح اليوم وسرقوا اموالا قبل ان يلوذوا بالفرار.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة ان شخصين ملثمين دخلا الى البنك الاهلي في بيت ساحور وسرقا مبلغا من المال (29 الف دولار ، 9 الاف دينار، 5 الاف شيكل ) ولاذوا بالفرار.وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وتم العثور على مركبة محروقة في منطقة عش غراب في بيت ساحور تقول الشرطة انها قد تكون المركبة التي استخدمت في عملية السطو . Posted by ‎Radio Mawwal راديو موال‎ on Wednesday, January 9, 2019

وتعرضت بنوك في الأردن لعمليات سطو متكررة خلال الفترة الماضية، لكن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها مؤخرًا بالضفة الغربية.