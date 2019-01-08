تفاصيل جديدة حول قضية قتل فلسطيني طفليه وانتحاره في لبنان

كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية في معلومات أولية تفاصيل جديدة تتعلق بالجريمة التي هزت منطقة “فرن الشباك”، حيث أقدم فلسطيني على قتل طفليه والانتحار بسلاح ناري.

وبحسب موقع “صيدا انلاين” المحلي، فإن التحقيقات الأولية أكدت أن الأب محمد شراب أقدم على الانتحار بعدما قتل طفليه علي (11 عامًا) وتيا (7 أعوام) لأسباب “خاصة”، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

وأظهرت التحقيقات أيضًا أن الأب “شراب” كان قد خسر عمله منذ فترة كموظف في أحد المطاعم، فحاول العمل على سيارة أجرة لكنه لم يوفق، فتراكمت الديون عليه، الأمر الذي أدى إلى مروره بحالة نفسية سيئة انتهت بجريمته.

وأوضحت أن “الأب أقدم على قتل طفليه، وهما نائمان وبعدها انتحر”.

وقتل محمد شراب – المنفصل عن زوجته وهي لبنانية – طفليه بطلقتين ناريتين، ثم أطلق على نفسه الطلقة الثالثة من بندقية من نوع “بومب أكشن”.

وتوجه رجال الأمن إلى موقع الجريمة بعد بلاغ من الجيران يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة الأب، وباقتحامها عثر عليه وعلى طفليه جثثًا هامدة.

وقبل إقدام محمد شراب على جريمته كان قد تلقى إنذارًا من صاحب الشقة بوجوب إخلائها، فأمضى فترة الأعياد لدى والديه، ثم عاد يوم الأربعاء الماضي إلى منزله واختفى بعد أن أطفأ هاتفه الجوال، مقدمًا على جريمته.