انتحار فتاة من أعلى جسر جنوب إيران (فيديو)

ألقت فتاة إيرانية، بنفسها من أعلى جسر بمدينة “زرقان” التابعة لمحافظة “فارس” جنوب إيران، وفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع “سبز بندار” بأن فتاة من مدينة “زرقان” التابعة لمحافظة “فارس” جنوب إيران ألقت بنفسها من أعلى جسر على الطريق السريع الرابط بين محافظة “شيراز” وباقي المحافظات.

وأضاف الموقع أنه “لم تتم معرفة الأسباب التي دعت الفتاة إلى الانتحاربعد”.

من جانبه، قال مسؤول الطب الشرعي في محافظة “مازندران” شمال إيران، أمس الاثنين، إن 66 شخصًا قد أقدموا على الانتحار عبر تعاطيهم الحبوب المخدرة خلال الستة أشهر الماضية.

ورأى خبراء في إيران أن الاقتصاد المضطرب والأسعار المرتفعة، وعدم وجود آفاق مستقبل أفضل، وخيبة أمل عميقة في الحياة، من بين الأسباب الرئيسية المؤدية للانتحار في البلاد.