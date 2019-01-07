ضبط مصري نفذ عملية نصب بقيمة 22 مليون دولار

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على مواطن نصب على أكثر من 40 شخصًا، واستولى منهم على 400 مليون جنيه؛ ما يُعادل 22 مليون دولار تقريبًا، بحجة توظيفها في تجارة “الغلال”، بمحافظة الغربية.

البداية كانت بتقديم الضحايا 9 بلاغات ضد “رضا.ا.ع.ص”، مهندس زراعي، يتهمونه بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت 400 مليون جنيه؛ بحجة توظيفها في تجارة الغلال، مقابل فوائد شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعوده ورفض رد المبالغ المالية لهم.

وتمكنت شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع وحدة مباحث، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وزادت في الآونة الأخيرة عمليات النصب على المواطنين بحجة توظيفهم داخل البلاد في مصالح حكومية أو خارجها، ودائمًا ما يلجأ النصاب إلى ابتكار حيل جديدة للنصب على ضحاياه عبر “تطميع” الضحية، وإيهامه بالثراء السريع في وقت قصير، وبالرغم من سقوط أكثر من نصاب في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الوسيلة ما زالت متبعة حتى الآن.