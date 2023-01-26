تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب السعودي وليد الغريبي في أمريكا
كشف محمد الغريبي، عم الشاب السعودي وليد الغريبي "٢٥عامًا"، الذي قتل غدرًا على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، تفاصيل جديدة عن مقتل ابن شقيقه.
ونقلت صحيفة "سبق" عن عم الشاب المغدور قوله، اليوم الخميس، إن المتهمة قامت بغدر "وليد" بطعنات برقبته وهو في دورة المياه، حيث فارق الحياة مغدورا.
وأوضح محمد الغريبي أن ابن شقيقه كان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.
وأضاف: "الوليد الله يرحمه يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامت بغدره رحمه الله وهو بالحمام بطعنه برقبته، وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت، والحمد لله على كل حال".
وتابع العم الغريبي: "تقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات، وعمرها 19 عاما، وحسبنا الله وكفى".
ونفى العم الغريبي صحة الرسالة المتداولة التي تقول إن المغدور وليد عرض أثاثه للبيع.
ولفت إلى أن السفارة السعودية في أمريكا ذكرت لأخيه، والد المتوفى، أنه سيتسلم الجثمان غدًا الجمعة، ليصار إلى تحديد موعد الصلاة والعزاء.
وكانت شرطة فيلادلفيا الأمريكية قد كثفت جهودها للعثور على المشتبه بها.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، فقد وقعت الجريمة صباح يوم الإثنين الماضي داخل أحد المباني.
وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على رجل، يبلغ من العمر 25 عامًا، أصيب بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى.
وأعلنت عن هوية الرجل، الذي تبين أنه مبتعث سعودي يدعى وليد الغريبي.