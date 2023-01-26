تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب السعودي وليد الغريبي في أمريكا

كشف محمد الغريبي، عم الشاب السعودي وليد الغريبي "٢٥عامًا"، الذي قتل غدرًا على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، تفاصيل جديدة عن مقتل ابن شقيقه.

ونقلت صحيفة "سبق" عن عم الشاب المغدور قوله، اليوم الخميس، إن المتهمة قامت بغدر "وليد" بطعنات برقبته وهو في دورة المياه، حيث فارق الحياة مغدورا.

وأوضح محمد الغريبي أن ابن شقيقه كان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.