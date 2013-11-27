أمريكي يبلغ الشرطة بمخططه الإرهابي

في حادثة غريبة من نوعها، قام الأمريكي جوزيف روسو "44 عاماً"، بالإتصال بالشرطة لإبلاغهم أنه يخطط بالإعتداء على مدرسة روجر شيرمان الابتدائية، وأخذ رهائن، وإثارة الرعب في المنطقة، مما دفع الشرطة لإعتقاله.

ونظمت محكمة أمريكية دعوى ضد رجل يدعى جوزيف روسو، بتهم من الدرجة الأولى، لتهديده بالإعتداء على مدرسة في فيرفيلد، واعترف الرجل للشرطة بأنه كان يفكر في القيام بعمل إرهابي على مدرسة "روجر شيرمان" الابتدائية، حسب صحيفة "دايلي نيوز" الأمريكية.

وأكدت الشرطة أن المتهم الذي يعاني من اضطراب عقلي، قضى شهراً في السجن الاحتياطي داخل مستشفى بفيرفيلد شمال كاليفورنيا، بعد أن اتصل بالشرطة ليطلب منهم مساعدته على إيقاف مخططه، وسيحاكم بتهم من الدرجة الأولى لتخطيطه القيام بعمل إرهابي، وحسب تقارير الشرطة ذكر الرجل أنه هدد سبقاً بإيذاء طلاب المدرسة، وقال روسو وسط ذهول رجال الشرطة أنه كان يريد منهم منعه من ارتكاب فعل مؤذي.

والجدير بالذكر أن الدولة في حالة تأهب بعد مذبحة العام الماضي في المدرسة "ساندي هوك" الابتدائية في نيوتاون، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال المدرسة فيرفيلد.