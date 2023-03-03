إيطاليا.. اعتقال روساليا شقيقة زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، اعتقال روساليا ميسينا دينارو، شقيقة ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا البارز المسجون حديثا، بتهم التعاون مع إحدى منظمات المافيا.

وكان شقيقها ماتيو على رأس قوائم المطلوبين في إيطاليا حتى اعتقاله يوم 16 كانون الثاني/يناير، بعد هروبه لمدة 30 عاما.

وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته بقائمة طويلة من جرائم القتل وجرائم أخرى.