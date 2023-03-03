إيطاليا.. اعتقال روساليا شقيقة زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، اعتقال روساليا ميسينا دينارو، شقيقة ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا البارز المسجون حديثا، بتهم التعاون مع إحدى منظمات المافيا.
وكان شقيقها ماتيو على رأس قوائم المطلوبين في إيطاليا حتى اعتقاله يوم 16 كانون الثاني/يناير، بعد هروبه لمدة 30 عاما.
وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته بقائمة طويلة من جرائم القتل وجرائم أخرى.
وقالت شرطة كارابينييري إن اعتقال شقيقة ماتيو جاء نتيجة للتحقيقات التي أدت إلى القبض عليه.
ولطالما شك المحققون في أن هروب ماتيو ميسينا دينارو الطويل من العدالة كان بمساعدة أفراد أسرته والولاء القوي لمعاونيه.
وكانت قوات الشرطة ألقت، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، القبض على ماتيو ميسينا دينارو في مستشفى خاص بصقلية، حيث كان يتلقى العلاج من مرض السرطان.
وتوارى دينارو عن الأنظار منذ عام 1993 وحُكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة لضلوعه في جريمة قتل المدعيْن العامين اللذين كانا يلاحقان المافيا، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، عام 1992.