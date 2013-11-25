كرة القدم في اليمن تتسبب بمصرع طالب

أسفر شجاراً على كرة القدم بين طالبين يمنيين الإثنين، عن مصرع أحدهما بعدة طعنات في إحدى مدارس محافظة إب وسط البلاد.

وقال مسؤول أمني بمديرية الرضمة: "إن الطالب عبد الله محمد السراجي البالغ من العمر 18 عاماً قد قُتل على أيدي زميله قيس علي البري ذو الـ19 عاماً، أثناء شجارهما في مباراة كرة قدم مدرسية بمدرسة الأمل بالمديرية".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير أمن الرضمة الملازم أول عبد الله العبدلي قوله: "إن التحقيقات الأولية كشفت استخدام الجاني لآلة حادة في قتل زميله، ووجه إليه عدة طعنات قاتلة في مناطق متفرقة من جسده".

وضبطت الأجهزة الأمنية على الطالب الجاني بُعيد وقوع الجريمة، وباشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى النيابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه الجمهورية اليمنية في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع "الرياضة في مواجهة الجريمة" إلى جوار 27 دولة عربية وأجنبية في الإمارات العربية المتحدة.