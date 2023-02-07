مصر.. الإعدام لمتهمين قتلا أبًا وابنته بهدف سرقة 36 دولارا
قضت محكمة مصرية الإثنين، بالإعدام شنقا لشابين قتلا مسنًا وابنته في منزلهما في محافظة الفيوم غرب القاهرة في القضية التي عُرفت بـ"قتل شيخ العرب وابنته"، من أجل سرقة مبلغ مالي قدره 1100 جنيه (36 دولارًا) وهاتف محمول.
وصدر الحكم من محكمة جنايات الفيوم بحق مسعد أشرف أيوب 23 عاما، ومحمد أحمد علي 20 عاما، والثنائي من عمال حصاد القمح، اللذين قتلا إدريس أحمد عبد الله 62 عاما، (مزارع)، وابنته فاطمة 27 عاما، (ربة منزل).
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وقد وافق على حكم الإعدام.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما عثر أهالي نجع الأصفر في المحافظة المصرية، على المجني عليه وابنته داخل منزلهما مصابين في مناطق متفرقة من جسديهما، الرأس والبطن، وحالتهما غير مستقرة، حيث جرى نقلهما إلى العناية المركزة في مستشفى الفيوم، وتوفيا بعدها بعدة أيام.
وكشفت التحريات حينها أن المجني عليهما يقيمان في منزلهما البسيط في نجع الأصفر التابع لقرية قصر رشوان مركز طامية في محافظة الفيوم، وأن ابن المجني عليه يقيم في منزل آخر قرب منزل والده، وعندما ذهب للاطمئنان عليه، وجد والده وشقيقته غارقين في دمائهما، وقد تم الاعتداء عليهما بآلة حادة في المنطقة الخلفية من الرأس.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمينِ وهما من عمال حصاد القمح، انتظرا حتى تأكدا من خضوع الأب وابنته للنوم، واقتحما المنزل، وبحثا عن مكان احتفاظهما بالأموال مبلغ 1100 جنيه (36 دولارًا) وهاتف محمول، قبل أن يستيقظ الأب وينهالا عليه بقطعة حديد على رأسه، ثم فاجآ الابنة بضربات بقطعة خشبية على رأسها، واستقلا دراجة بخارية هاربين من مكان الحادث.
بعدها تمكنت السلطات من القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهما الجريمة أمام النيابة العامة، بغرض سرقة الأموال، تمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم.