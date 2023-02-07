مصر.. الإعدام لمتهمين قتلا أبًا وابنته بهدف سرقة 36 دولارا

قضت محكمة مصرية الإثنين، بالإعدام شنقا لشابين قتلا مسنًا وابنته في منزلهما في محافظة الفيوم غرب القاهرة في القضية التي عُرفت بـ"قتل شيخ العرب وابنته"، من أجل سرقة مبلغ مالي قدره 1100 جنيه (36 دولارًا) وهاتف محمول.

وصدر الحكم من محكمة جنايات الفيوم بحق مسعد أشرف أيوب 23 عاما، ومحمد أحمد علي 20 عاما، والثنائي من عمال حصاد القمح، اللذين قتلا إدريس أحمد عبد الله 62 عاما، (مزارع)، وابنته فاطمة 27 عاما، (ربة منزل).

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وقد وافق على حكم الإعدام.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما عثر أهالي نجع الأصفر في المحافظة المصرية، على المجني عليه وابنته داخل منزلهما مصابين في مناطق متفرقة من جسديهما، الرأس والبطن، وحالتهما غير مستقرة، حيث جرى نقلهما إلى العناية المركزة في مستشفى الفيوم، وتوفيا بعدها بعدة أيام.