فتاة تفقد عذريتها بسبب الواتس اب

أدت رسالة عن طريق خطأ على " الواتس أب" إلى فقدان فتاة لغشاء بكارتها ،حيث بدء الموضوع عن طريق مكالمة هاتفية عن طريق الخطأ بين هذه الفتاة والشاب تلاها علاقة صداقة فإعجاب ووعود بالزواج، لكنها انتهت بعد 3 أشهر بجريمة اغتصاب.

واستغل الشاب وجود الفتاة معه في السيارة في منطقة خالية من الناس، ليغتصبها ويفض بكارتها، وهو ما أقر به الشاب أمام النيابة العامة، بحسب صحيفة النبأ الكويتية.

وتسترت الفتاة على الحادثة خوفا من الفضيحة، لتبدأ مسلسل التوسلات للشاب لينفذ وعده لها، لكنه بدأ يتنصل من وعوده لحجج مختلفة.

وبدأت والدة الفتاة تلاحظ تبدل تصرفاتها في الفترة الأخيرة، من حيث تبدل مشيتها، وانعزالها وعلامات الإرهاق على وجهها، لكن الفتاة تنصلت من أسئلة والدتها.

ودفع تدهور وضع الفتاة الشاب إلى اصطحابها إلى أحد المستشفيات لتخبره الطبيبة بأنها تعاني من التهاب في المسالك البولية والرحم وأنه من الأفضل أن تبقى في المستشفى تحت المراقبة، لكن الفتاة رفضت.

وقررت اللجوء إلى صديقتها المقربة لتخبرها ما حصل، فنصحتها بتقديم بلاغ إلى الشرطة بالواقعة، وهو ما اقدمت عليه، حيث سجلت بلاغا جنائيا عن الواقعة في شرطة دبي.

وفي اليوم التالي تم فحص الفتاة من قبل الطبيبة الشرعية، التي أكدت أنه فُض غشاء بكارتها، فعلم الشاب بتقديم الفتاة بلاغاً جنائياً ضده، فتمكن من الحصول على رقم هاتف والدتها واتصل بها وبدأ حديثه معها بالصراخ وأخبرها بأن ابنتها تتهمه بالاغتصاب وأنها ليست بكراً وأنه كان يريد الزواج بها وطالبها بأن تتنازل عن البلاغ الذي قدمته الفتاة ضده.

وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات في دبي لمعاقبته بتهمة الاغتصاب، مطالبة بإنزال أشد عقوبة بحقه لارتكابه جناية الاغتصاب.