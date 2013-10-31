جريمة تهز مصر..أم تذبح طفليها!

الاسكندرية- استيقظ أهالي مدينة الاسكندرية المصرية على جريمة بشعة هزت مشاعر أهل المدينة من أدناها الى أقصاها، وذلك حين قامت أم تجردت من أدنى مشاعر العطف والرحمة بذبح ابنها وابنتها الصغيرين بدم بارد باستخدام سكين المطبخ، وذلك لأنهما طلبا منها أخذهما للتنزه!

وفي التفاصيل تلقى مدير مباحث الاسكندرية بلاغا عن وجود جثة طفلين مذبوحين في شقتهما الواقعة في منطقة كامب شيراز في شارع عبدالمنعم سند بالاسكندرية. وبعد التحريات تبين أن الأم هي من قامت بذبح طفليها الصغيرين بنفس السكين ثم نظفت ملابسها من آثار الدماء وغادرت المنزل لتعود بعد أقل من ساعة وتتظاهر بالإصابة بالمفاجأة من مقتل طفليها.

وذكرت صحيفة الوفد المصرية أن الأم تظاهرت بالإصابة بحالة هستيرية من الحزن والبكاء أمام الشرطة لتمثل عليها وقع المفاجأة واستدرار العطف. إلا أن التحريات أثبتت أن الأم هي من قامت بهذه الفعلة الشنيعة حيث اعترفت بجريمتها وتم إلقاء القبض عليها وإيداعها السجن.